Milano | colf precipita dal balcone del quinto piano e muore Aperte indagini per omicidio colposo

(Di martedì 29 giugno 2021) Si chiamava Aizza Dungca, aveva 34 anni e lavorava comein un palazzo in pieno centro a. È morta nel pomeriggio di venerdì 25 giugno,ndo da undel, da 15 metri di altezza, mentre puliva i vetri della casa in cui lavorava. La donna, di origini filippine, avrebbe perso l’equilibrio mentre era in piedi su una scala, rivolta verso l’esterno. È caduta, finendo nel cortile interno del palazzo e morendo sul colpo. L’allarme è stato lanciato solo nel tardo pomeriggio quando uno degli inquilini dello stabile è rientrato a casa e ha visto il corpo della ...

La 35enne era regolare sul territorio italiano e residente da alcuni anni e non era sposata. L'indagine è coordinata dalla pm Francesca Crupi e condotta dai carabinieri.