L'Inghilterra fa scacco matto in due mosse alla Germania. Decidono Sterling e Kane

(Di martedì 29 giugno 2021) L’batte 2-0 laa Wembley negli ottavi di Euro 2020 e si qualifica ai quarti. I gol nel secondo tempo, al 30' di, al 41' di. gara molto tosta e intensa, come era...

Advertising

ILOVEPACALCIO : La variante Delta tiene sotto scacco la #GranBretagna, ma la #UEFA non molla ?? Stadi pieni, c'è il rischio di una q… -

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra scacco

Gazzetta del Sud

Tabellino- Germania 2 - 0Silhavy ha comunque messo da parte una selezione importante, che nei gironi ha messo inla Scozia e bloccato la Croazia (ma che non ha superato l') e che risulta pronta a fare la ...L’ Inghilterra batte 2-0 la Germania a Wembley negli ottavi di Euro 2020 e si qualifica ai quarti. I gol nel secondo tempo, al 30' di Sterling , al 41' di ...Infine, la quarta è l'ambiente: il serbatoio di tifosi non manca in Germania La terza: l'attacco manovrato. La prima è sfrutta gli infortuni di De Bruyne e Hazard, la seconda 'soffocare' Lukaku, catal ...