«La Francia di Macron continua a giocare con il Ciad, come all’epoca delle colonie» (Di martedì 29 giugno 2021) «La Francafrica ha tutto il tempo per svolgere le sue reti ed è probabile che il Ciad sarà sponsorizzato da un altro Paese francafricano come il Niger o il Togo, che aiuterà a rafforzare il regime di Déby figlio. Non sarebbe la prima volta; già suo padre, durante i primi anni di potere, era stato patrocinato dai buoni e leali servizi dei « missionari » di Blaise Compaoré del Burkina Faso. In Francafrica, spesso la storia mormora…». Lo scrittore e docente universitario Koulsy Lamko non nasconde una comprensibile apprensione riguardo le sorti del proprio Paese natale, il Ciad, di recente interessato da una successione autoritaria di ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) «La Francafrica ha tutto il tempo per svolgere le sue reti ed è probabile che ilsarà sponsorizzato da un altro Paese francafricanoil Niger o il Togo, che aiuterà a rafforzare il regime di Déby figlio. Non sarebbe la prima volta; già suo padre, durante i primi anni di potere, era stato patrocinato dai buoni e leali servizi dei « missionari » di Blaise Compaoré del Burkina Faso. In Francafrica, spesso la storia mormora…». Lo scrittore e docente universitario Koulsy Lamko non nasconde una comprensibile apprensione riguardo le sorti del proprio Paese natale, il, di recente interessato da una successione autoritaria di ...

