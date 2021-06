Johnny Solinger: addio all’ex Skid Row (Di martedì 29 giugno 2021) Aveva 55 anni Johnny Solinger. A stroncarlo è un’insufficienza epatica. Chi era Johnny Solinger? Johnny Solinger inizia la sua carriera con i Solinger, un gruppo rock con la quale pubblica tre album. Sono gli anni ’90 e per una buona decade porta alta la bandiera della band da lui fondata. Gli Skid Row lo notano e nel 2000 lo prendono al posto di Sebastian Bach, che decide di lasciare la band. Nel 2008 esce un suo album da solista incentrato principalmente sulle sue influenze country e intanto continua con gli Skid Row fino al 2015. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 29 giugno 2021) Aveva 55 anni. A stroncarlo è un’insufficienza epatica. Chi erainizia la sua carriera con i, un gruppo rock con la quale pubblica tre album. Sono gli anni ’90 e per una buona decade porta alta la bandiera della band da lui fondata. GliRow lo notano e nel 2000 lo prendono al posto di Sebastian Bach, che decide di lasciare la band. Nel 2008 esce un suo album da solista incentrato principalmente sulle sue influenze country e intanto continua con gliRow fino al 2015. ...

