Incidente sul lavoro | muore schiacciato da un trattore nel Chianti | aveva 24 anni

Tragicomortalelavoro in , a Greve in Chianti (Firenze), presso un'azienda agricola in località Panzano. Un giovane di 24 anni, Lorenzo Fino , è dopo essere rimasto schiacciato da un trattore ...Al momento dell'stava operando in una zona scoscesa. Quando il trattore si è ribaltato è rimasto schiacciato ed è mortocolpo per le gravi ferite riportate. Il trattore è stato ...Ciò è stato il 28 giugno nella nostra provincia, purtroppo. Non solo i noti incidenti in autostrada e Superstrada con i vari disagi anche nelle strade cittadine. In serata incidente a Centobuchi, vici ...Il trattore è stato messo sotto sequestro Il ragazzo aveva 24 anni ed era originario di Roma, era assunto e la ditta agricola è dello zio. Un altro incidente mortale sul lavoro in un terreno agricolo.