Il dramma di Selvaggia Lucarelli: "L'ho perso per una disgrazia"

Il caso del piccolo N. ha fatto molto discutere. In un articolo pubblicato su Tpi, Selvaggia Lucarelli ha voluto raccontare una cosa che le è capitata.

Conosciamo bene la storia del piccolo N. Bambino scomparso al Mugello per poi essere ritrovato da un giornalista di Rai 1 un giorno e mezzo dopo. Un caso che ha scatenato molte polemiche sui genitori. Selvaggia Lucarelli, nel suo articolo, ha difeso i genitori dalle critiche che gli sono arrivate. Parole pesanti come quelle di "hippy" oppure "criminali" che si sono divise tra social e ...

