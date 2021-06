Gori: “Sicurezza in città, priorità di tutti, ma non siamo per la militarizzazione” (Di martedì 29 giugno 2021) Una lunga discussione quella che si è svolta nell’aula consigliare di Palazzo Frizzoni nella serata di lunedì 28 giugno per il consiglio comunale straordinario sulla Sicurezza richiesto dalle minoranze per trovare soluzioni agli “episodi di violenza, risse, spaccio e prostituzione aumentati in modo considerevole in tutta città”, come si legge nell’ordine del giorno “madre” presentato dal consigliere della Lega Alberto Ribolla. A intervenire, anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori che ha dichiarato: “I dati e gli interventi dell’amministrazione comunale non c’è dubbio che dimostrano l’impegno profuso sul fatto che il tema della ... Leggi su bergamonews (Di martedì 29 giugno 2021) Una lunga discussione quella che si è svolta nell’aula consigliare di Palazzo Frizzoni nella serata di lunedì 28 giugno per il consiglio comunale straordinario sullarichiesto dalle minoranze per trovare soluzioni agli “episodi di violenza, risse, spaccio e prostituzione aumentati in modo considerevole in tutta”, come si legge nell’ordine del giorno “madre” presentato dal consigliere della Lega Alberto Ribolla. A intervenire, anche il sindaco di Bergamo Giorgioche ha dichiarato: “I dati e gli interventi dell’amministrazione comunale non c’è dubbio che dimostrano l’impegno profuso sul fatto che il tema della ...

Advertising

Manzo_xy : Nella rincorsa alla destra sul tema della sicurezza Gori offre su un piatto d'argento a stalker e altri malintenzio… - giorgio_gori : @LivePaola Penso di no. Abbiamo autorizzato (gratuitamente) quasi 400 dehors + spazi di somministrazione nei parchi… - pameladiverona : RT @mazzettam: - 'L'emergenza sicurezza non c'è'. - Evidentemente parla di figli di genitori benestanti, ma senza identificarli, la povertà… - doomboy : RT @mazzettam: - 'L'emergenza sicurezza non c'è'. - Evidentemente parla di figli di genitori benestanti, ma senza identificarli, la povertà… - GeneraleCujkov : RT @mazzettam: - 'L'emergenza sicurezza non c'è'. - Evidentemente parla di figli di genitori benestanti, ma senza identificarli, la povertà… -