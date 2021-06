Gaetano | esprimi un desiderio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E oggi sono 31. Chissà cheesprimeràLetizia soffiando sulle candeline della sua torta, chissà dove vede se stesso nel futuro immediato. Il contratto in essere lo lega al Benevento fino al 30 giugno 2022, ma tutto può succedere e tanto dipenderà soprattutto da lui. Provare a sposare il nuovo progetto giallorosso con l’ambizione di riconquistare la serie A sul campo oppure lasciarsi cullare dalle allettanti voci di mercato? L’ultima stagione, iniziata sotto i migliori auspici, si è rivelata maledetta per tanti aspetti. Nel momento migliore, quando persino la convocazione in Nazionale sembrava ormai ...