Far Cry 7 andrà in una direzione completamente diversa, dice Jason Schreier – Notizia – Xbox Series XVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 29 giugno 2021) Far Cry 7 sembra intenzionato a cambiare varie caratteristiche della serie, andando in una direzione completamente diversa, secondo Jason Schreier.. Il noto giornalista di Bloomberg e insider, Jason Schreier, ha menzionato Far Cry 7 durante una puntata del Triple Click podcast, nonostante non sia nemmeno uscito ancora il capitolo precedente, sostenendo che la serie andrà in una direzione completamente diversa con il settimo capitolo. Siamo ancora in attesa di Far Cry 6, la cui data di uscita è fissata per ... Leggi su helpmetech (Di martedì 29 giugno 2021) Far Cry 7 sembra intenzionato a cambiare varie caratteristiche della serie, andando in una, secondo.. Il noto giornalista di Bloomberg e insider,, ha menzionato Far Cry 7 durante una puntata del Triple Click podcast, nonostante non sia nemmeno uscito ancora il capitolo precedente, sostenendo che la seriein unacon il settimo capitolo. Siamo ancora in attesa di Far Cry 6, la cui data di uscita è fissata per ...

