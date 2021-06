Fabio Fulco papà a 50 anni | è nata Agnes

(Di martedì 29 giugno 2021)è diventatoa 50: “Sono in Paradiso”, 50, ha avuto il primo figlio, una bambina, dalla compagna Veronica. Lo ha annunciato con uno scatto su Instagram in cui è rappresentata la statua di Madre Teresa di Calcutta con un neonato tra le braccia: “Oggi è il giorno più bello della mia vita”, ha scritto a corredo della foto. Anche la mamma, Veronica Papa, di 24più giovane di lui, ha voluto condividere sui social il momento più bello della sua vita, la nascita della piccola: “Ieri mattina ...

Advertising

zazoomblog : Fabio Fulco è diventato papà a 50 anni lo strano annuncio sui social - #Fabio #Fulco #diventato #strano - IsaeChia : POST AGGIORNATO col nome scelto per la bimba di #FabioFulco! - VanityFairIt : L'attore napoletano, alle spalle una lunga storia con Cristina Chiabotto, ha condiviso sui social tutta la sua gioi… - andreastoolbox : Fabio Fulco papà, la romantica dichiarazione d'amore a Veronica Papa dopo la nascita di Agnes… - infoitcultura : Fabio Fulco papà a 50 anni: “Il giorno più bello della mia vita” -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Fulco

e Veronica Papa sono diventati genitori. La coppia è al settimo cielo. La figlia, a cui hanno dato nome Agnes , è nata domenica 27 giugno. Il lieto evento è stato annunciato su Instagram. ...è diventato papà , per la prima volta, a 50 anni . La fidanzata Veronica Papa, 25 anni meno di lui , ha dato alla luce una bimba chiamata Agnes . " Oggi é il giorno più bello della mia ...della piccola, frutto dell’amore per Veronica Papa. L’attore è diventato papà per la prima volta e non riesce a nascondere la sua gioia immensa. Il divo italiano e la compagna hanno svelato sui social ...L'attore napoletano, alle spalle una lunga storia con Cristina Chiabotto, ha condiviso sui social tutta la sua gioia per la nascita della prima figlia Agnes, frutto dell'amore con la modella Veronica ...