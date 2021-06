Dayane Mello dice “NO” al gossip: “Non sono fidanzata, non serve un uomo per essere felice!” (Di martedì 29 giugno 2021) Dayane Mello durante una lunga diretta su Instagram ha perso la pazienza facendo delle precisazioni sul gossip che la vede protagonista nonostante lei si sia ampiamente concentrata sul lavoro ed il lancio della sua linea beauty. Dayane Mello dice “NO” al gossip: “Non sono fidanzata!” Non sono fidanzata, la dovete smettere. Ho tanti amici maschi,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 29 giugno 2021)durante una lunga diretta su Instagram ha perso la pazienza facendo delle precisazioni sulche la vede protagonista nonostante lei si sia ampiamente concentrata sul lavoro ed il lancio della sua linea beauty.“NO” al: “Non!” Non, la dovete smettere. Ho tanti amici maschi,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

