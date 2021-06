Covid, Coldiretti: “Con Green pass via libera a 28 milioni di turisti” (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – “Con il Green pass possono arrivare in Italia i 28 milioni di turisti europei che prima della pandemia erano venuti in vacanza durante l’estate”. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati di Bankitalia in riferimento all’entrata in vigore dal primo luglio 2021del Dpcm attuativo delle norme comunitarie firmato dal premier Mario Draghi. Un appuntamento atteso dai turisti stranieri ma anche – sottolinea la Coldiretti – da 1,5 milioni di italiani che intendono trascorrere le vacanze estive all’estero. “Per l’Italia – ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – “Con ilpossono arrivare in Italia i 28dieuropei che prima della pandemia erano venuti in vacanza durante l’estate”. È quanto emerge dall’analisi dellasulla base dei dati di Bankitalia in riferimento all’entrata in vigore dal primo luglio 2021del Dpcm attuativo delle norme comunitarie firmato dal premier Mario Draghi. Un appuntamento atteso daistranieri ma anche – sottolinea la– da 1,5di italiani che intendono trascorrere le vacanze estive all’estero. “Per l’Italia – ...

