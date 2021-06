Borsa | Milano tiene con Azimut e Mediolanum | debole Nexi

(Di martedì 29 giugno 2021) In linea con gli altri listini europei Piazza Affari archivia una giornata piuttosto tranquilla: l'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,52% a 25.357 punti, mentre l'indice Ftse All share è ...

Nel Vecchio continente lamigliore della giornata è stata Francoforte, sostenuta dai dati dell'inflazione tedesca, con un aumento dello 0,8%, seguita da Londra in crescita dello 0,2% e Parigi ......anche approvato l'adozione di un piano di incentivazione al management denominato "Piano di Phantom Shares 2021 - 2025" e l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di ordinarie Culti(...In questo articolo avevamo già presentato delle interessanti borse di studio messe a disposizione da alcune Camere di Commercio italiane. Oggi andiamo ...In linea con gli altri listini europei Piazza Affari archivia una giornata piuttosto tranquilla: l'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,52% a 25.357 punti, mentre l'indice Ftse All share è sali ...