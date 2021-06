Auto si ribalta in via Manfredi di Svevia, ferita una donna (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una donna è rimasta ferita questa notte in via Manfredi di Svevia dopo un incidente stradale. Per cause in corso d’accertamento, l’Auto in cui viaggiava si è ribaltata finendo la sua corsa sul fianco destro. La conducente è rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo e per liberarla c’è stato bisogno dell’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto il personale del 118 che ha provveduto a stabilizzarla e trasportala in ospedale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Unaè rimastaquesta notte in viadidopo un incidente stradale. Per cause in corso d’accertamento, l’in cui viaggiava si èta finendo la sua corsa sul fianco destro. La conducente è rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo e per liberarla c’è stato bisogno dell’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto il personale del 118 che ha provveduto a stabilizzarla e trasportala in ospedale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

