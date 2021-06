Zendaya omaggia Beyoncé con un outfit Versace ai Bet Awards 2021 (Di lunedì 28 giugno 2021) Life&People.it Zendaya rende omaggio a Beyoncé con un look Versace indossato ai Bet Awards 2021. Nel 2003, ben 18 anni, Beyoncé lasciava un segno (uno dei tanti, va detto) indelebile nella storia del music fashion indossando un abito che ci avrebbe lasciati senza parole. In quella occasione la ex Destiny’s Child e unica regina incontrastrata dell’R&B indossò un mini abito della collezione primavera/estate firmato Donatella Versace. Il vestito, decisamente scollato e provocante ma non per questo volgare, Beyoncé lo indossò interpretando quella ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 28 giugno 2021) Life&People.itrende omaggio acon un lookindossato ai Bet. Nel 2003, ben 18 anni,lasciava un segno (uno dei tanti, va detto) indelebile nella storia del music fashion indossando un abito che ci avrebbe lasciati senza parole. In quella occasione la ex Destiny’s Child e unica regina incontrastrata dell’R&B indossò un mini abito della collezione primavera/estate firmato Donatella. Il vestito, decisamente scollato e provocante ma non per questo volgare,lo indossò interpretando quella ...

