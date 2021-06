Variante Delta, Pregliasco: “Rischio zone rosse? Temo di sì” (Di lunedì 28 giugno 2021) Variante Delta in Italia, con la circolazione della mutazione del coronavirus, destinata a diventare dominante anche nel nostro Paese, c’è il Rischio di nuovi mini lockdown con zone rosse? “Io Temo di sì”. Se necessario “dovremo andare in modo molto flessibile magari a dover fare come in Israele, nei momenti in cui possa esserci una diffusione un po’ più ampia e in territori” specifici, “anche zone rosse. Questa purtroppo è l’esigenza”. Lo ha spiegato ad ‘Agorà Estate’ su Rai3 Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università Statale di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 giugno 2021)in Italia, con la circolazione della mutazione del coronavirus, destinata a diventare dominante anche nel nostro Paese, c’è ildi nuovi mini lockdown con? “Iodi sì”. Se necessario “dovremo andare in modo molto flessibile magari a dover fare come in Israele, nei momenti in cui possa esserci una diffusione un po’ più ampia e in territori” specifici, “anche. Questa purtroppo è l’esigenza”. Lo ha spiegato ad ‘Agorà Estate’ su Rai3 Fabrizio, virologo dell’università Statale di ...

Advertising

TizianaFerrario : Dubbio: ma se la variante Delta è così contagiosa e in altri paesi come Israele GB Australia Portogallo hanno aumen… - ladyonorato : La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NO… - Rinaldi_euro : Stasera Italia, 'solo fregnacce'. Vaccini e variante Delta, il virologo Pregliasco sbotta: colpito e affondato - Il… - Riccardi_FVG : ?ALL'APERTO VIA LA MASCHERINA ??, MA SEMPRE CON PRUDENZA Finalmente dopo 8 mesi oggi termina l'obbligo di indossare… - brichiel : RT @ElioLannutti: Coronavirus, la variante Delta corre. Maxi focolaio a Maiorca: 700 ragazzi positivi, 3mila in quarantena -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Le faq di Repubblica: le dosi in vacanza, i rientri degli italiani all'estero, il green pass per chi si è vaccinato altrove ... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Quindici milioni di italiani a rischio variante Delta. L'effetto Maiorca fa paura Green pass, ...

Variante Delta Italia, "probabile rimodulazione Green Pass" Il sottosegretario Sileri: "Aspettiamo di capire di quanto sale in una settimana. E poi una riflessione su questo la farei" E' possibile che con la variante Delta del covid in Italia si debba "rimodulare il Green pass dopo la prima dose di vaccino. Questo però lo lasciamo dire agli scienziati e aspetterei un paio di settimane. Ma se è vero che la ...

Variante Delta: ingressi e vaccini, i punti deboli europei contro la nuova minaccia Il Sole 24 ORE L'Italia torna "bianca". Incidenza ancora in calo La settimana che si apre vede l'Italia tutta in zona bianca - si unisce anche l'ultima regione che mancava, la Valle d'Aosta - e senza più l'obbligo di mascherine all'aperto (se c'è la distanza; vanno ...

Coronavirus, da oggi tutta l'Italia in zona bianca Tutta Italia in zona bianca da oggi, lunedì 28 giugn. Dopo una giornata con 782 contagi e con il tasso di positività allo 0,56%, l'Italia impegnata nella lotta al covid - e attenta in particolare alla ...

... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Quindici milioni di italiani a rischio. L'effetto Maiorca fa paura Green pass, ...Il sottosegretario Sileri: "Aspettiamo di capire di quanto sale in una settimana. E poi una riflessione su questo la farei" E' possibile che con ladel covid in Italia si debba "rimodulare il Green pass dopo la prima dose di vaccino. Questo però lo lasciamo dire agli scienziati e aspetterei un paio di settimane. Ma se è vero che la ...La settimana che si apre vede l'Italia tutta in zona bianca - si unisce anche l'ultima regione che mancava, la Valle d'Aosta - e senza più l'obbligo di mascherine all'aperto (se c'è la distanza; vanno ...Tutta Italia in zona bianca da oggi, lunedì 28 giugn. Dopo una giornata con 782 contagi e con il tasso di positività allo 0,56%, l'Italia impegnata nella lotta al covid - e attenta in particolare alla ...