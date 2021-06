Variante Delta in Italia, Speranza: “Dobbiamo fare attenzione, ma i numeri sono incoraggianti” (Di lunedì 28 giugno 2021) La Variante Delta “sta crescendo in tutta Europa”. Lo dicono i numeri e lo conferma il ministro della salute Roberto Speranza a margine della visita alla Casa della Salute ‘Le Piagge’ di Firenze. Che aggiunge: “L’agenzia europea Ecdc ci dice che con tutta probabilità nel giro di qualche settimana sarà prevalente in Europa e quindi anche in Italia. E questo ci deve spingere ad essere ancora più attenti, a continuare il contact tracing, a continuare il tracciamento, a investire sul sequenziamento e a continuare a rispettare quelle regole essenziali che ci hanno consentito di piegare la curva in tante ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 giugno 2021) La“sta crescendo in tutta Europa”. Lo dicono ie lo conferma il ministro della salute Robertoa margine della visita alla Casa della Salute ‘Le Piagge’ di Firenze. Che aggiunge: “L’agenzia europea Ecdc ci dice che con tutta probabilità nel giro di qualche settimana sarà prevalente in Europa e quindi anche in. E questo ci deve spingere ad essere ancora più attenti, a continuare il contact tracing, a continuare il tracciamento, a investire sul sequenziamento e a continuare a rispettare quelle regole essenziali che ci hanno consentito di piegare la curva in tante ...

TizianaFerrario : Dubbio: ma se la variante Delta è così contagiosa e in altri paesi come Israele GB Australia Portogallo hanno aumen… - ladyonorato : La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NO… - nzingaretti : Grazie alla grande squadra della campagna vaccinale nel Lazio per l’ottimo risultato. Prima regione italiana per do… - vigileattesa : @piersileri: #rimoduliamo il #GreenPass è il nuovo #cometemovitefulmino #COVID19 #Delta #ControlZ #Variante - albbrt : @gianlucac1 Sbaglio o si parla di TRE casi di variante delta a Perth? -