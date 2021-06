Tebas contro la Superlega | ' I fatti commessi sono gravissimi'

Advertising

IlReFelix : RT @CalcioFinanza: #Tebas contro il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport): «Sanziona solo i piccoli club, mai #Psg e #ManchesterCity» https… - serpent849 : RT @CalcioFinanza: #Tebas contro il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport): «Sanziona solo i piccoli club, mai #Psg e #ManchesterCity» https… - Angelredblack1 : RT @CalcioFinanza: #Tebas contro il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport): «Sanziona solo i piccoli club, mai #Psg e #ManchesterCity» https… - cristia_urbano : RT @CalcioFinanza: #Tebas contro il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport): «Sanziona solo i piccoli club, mai #Psg e #ManchesterCity» https… - IpaMatt : RT @CalcioFinanza: #Tebas contro il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport): «Sanziona solo i piccoli club, mai #Psg e #ManchesterCity» https… -

Ultime Notizie dalla rete : Tebas contro

Corriere dello Sport.it

MADRID (SPAGNA) - Il presidente della Liga , Javier, continua la lotta verbale nei confronti di Florentino Perez , reo di portare avanti, insieme a Juve e Barcellona, il progetto Superlega : " Perez ha in testa il progetto della Superlega da ...Javieril TAS. In un evento di fine stagione, il presidente della Liga spagnola ha criticato apertamente l operato del Tribunale Arbitrale dello Sport, reo a suo giudizio di usare un metro ...Il presidente della Liga accusa Florentino Perez: "Ha in testa questo progetto da vent'anni. Mi ha sorpreso la posizione del Barcellona" ...L'attacco di Javier Tebas a Florentino Perez sulla Superlega: "Fatti gravissimi, si spacciano per Robin Hood", ha dichiarato ...