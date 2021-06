Striscia La Notizia | svelate le due nuove veline? Hanno un qualcosa in comune

(Di lunedì 28 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tempo di cambiamenti in quel diLa. Chi potrebbero essere le due? Ecco tutti i dettagli.Laè senza alcun dubbio uno dei programmi più amati e seguiti, anche perché si sta parlando di un format che ha fatto la storia della televisione, essendo un pilastro da ormai tantissimi

laha da oggi due nuove Veline, parola di Riccardo Signoretti. Il direttore del settimanale NuovoTv ha infatti svelato in anteprima che da settembre, salvo sorprese dell'ultimo minuto,...laArriva lache farà sicuramente felici i fan del noto talent di Maria De Filippi: Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti potrebbero approdare nel programma di Antonio Ricci ...Striscia la Notizia avrebbe scelto le due veline della prossima edizione e si tratterebbe di due ex volti di Amici.Tempo di cambiamenti in quel di Striscia La Notizia. Chi potrebbero essere le due nuove veline? Ecco tutti i dettagli.