Rummo spa | novità nel cda | entra a farne parte il manager Mele

(Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – “Gaetano, con una lunga esperienzaiale in marchi storici italiani e in grandi gruppi internazionali del Food&Beverage (come, tra gli altri, Levissima e Nestlè, Presidente di Publimethod, in precedenza Amministratore Delegato di Lavazza e di RCS Editori)a fardel board dellaSpa diventando la prima figura, nella storia amministrativa del pastificio, esterna alla famiglia“. Lo rende noto Cosimo, presidente e amministratore dellaSpa. “Siamo orgogliosi di annunciare ...