Ricerca 3M | più equità nelle Stem | equivale a più innovazione

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – Nel nostro Paese la pandemia ha riacceso l’attenzione sulle materiee per gli italiani – specialmente tra le nuove generazioni – maggiorenell’accesso a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica porterebbe anche più, inoltre l’88% dei nostri con nazionali concorda sul fatto che più persone dovrebbero perseguire carriere in ambito. E’ il quadro che emerge dallo State of Science Index di 3M che evidenzia come 3 giovani su 5 (59%) si dichiarano più motivati a perseguire una carriera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.