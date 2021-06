Ponte di Genova, spunta l’audio del dirigente Aspi un anno prima del crollo: “Va de sotto” (Di lunedì 28 giugno 2021) “Qua se famo male, quello va de sotto”: a parlare è l’ex capo delle manutenzioni di Autostrade per l’Italia, Michele Donferri Mitelli, braccio destro dell’ex amministratore delegato Giovanni Castellucci. A quando si riferisce? Era esattamente un anno prima del crollo del Ponte Morandi. Il collasso del viadotto Polcevera sarebbe avvenuto ad agosto 2018, ma nel 2017 nelle riunioni interne già se ne parlava. Gli audio che vengono fuori solo oggi, grazie all’intercettazione artigianale realizzata dal dirigente Spea Marco Vezil, sono da brividi: “C’è anche un fenomeno di fluage dei cavi ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 giugno 2021) “Qua se famo male, quello va de”: a parlare è l’ex capo delle manutenzioni di Autostrade per l’Italia, Michele Donferri Mitelli, braccio destro dell’ex amministratore delegato Giovanni Castellucci. A quando si riferisce? Era esattamente undeldelMorandi. Il collasso del viadotto Polcevera sarebbe avvenuto ad agosto 2018, ma nel 2017 nelle riunioni interne già se ne parlava. Gli audio che vengono fuori solo oggi, grazie all’intercettazione artigianale realizzata dalSpea Marco Vezil, sono da brividi: “C’è anche un fenomeno di fluage dei cavi ...

