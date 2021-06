Paese che vai, rave che trovi: a pochi km da importanti focolai, le feste illegali (Di lunedì 28 giugno 2021) Nel giro di 48 ore sono stati segnalati dei rave party con partecipanti centinaia di partecipanti senza maschere in zone molto colpite dalla pandemia. Ieri, ad ora di pranzo, siamo rimasti un po’ tutti perplessi dall’apprendere che a Maleo, paesino del lodigiano non distante da Codogno (zona simbolo della pandemia in Italia in cui sono stati trovati casi di variante Delta), circa 700 giovani provenienti da ogni parte del nord Italia si erano riuniti in una cava per partecipare ad un rave party. La festa illegale, contraria a qualsiasi regola riguardante il contenimento del Covid-19, è stata organizzata attraverso un tam tam sui social. ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 28 giugno 2021) Nel giro di 48 ore sono stati segnalati deiparty con partecipanti centinaia di partecipanti senza maschere in zone molto colpite dalla pandemia. Ieri, ad ora di pranzo, siamo rimasti un po’ tutti perplessi dall’apprendere che a Maleo, paesino del lodigiano non distante da Codogno (zona simbolo della pandemia in Italia in cui sono stati trovati casi di variante Delta), circa 700 giovani provenienti da ogni parte del nord Italia si erano riuniti in una cava per partecipare ad unparty. La festa illegale, contraria a qualsiasi regola riguardante il contenimento del Covid-19, è stata organizzata attrso un tam tam sui social. ...

Advertising

lofioramonti : Abbiamo ricoperto il Paese di tralicci alta tensione, pure vicino case, dove aumentano rischio di cancro, come dice… - luigidimaio : Domani inizia una tre giorni che renderà il nostro Paese crocevia di importanti decisioni a livello globale, alla q… - fanpage : 'Sarebbe il caso di di chiedersi se i nostri azzurri, in qualche modo, non siano essi stessi lo specchio riflesso d… - UnipolGroup_PR : “Il settore assicurativo è uno dei pilastri fondamentali della resilienza del Paese grazie al supporto che fornisce… - tizianossong : RT @antichiprofumi: Crederei alla testimonianza di una persona razzializzata cento volte prima di fidarmi di giornali che da secoli sorregg… -