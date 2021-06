Microsoft ha certificato un driver che nasconde un malware e che invia dati a server in Cina

(Di lunedì 28 giugno 2021) La firma del codice è il processo di firma digitale di eseguibili e script per confermare l'autore del software e garantire agli utenti che un codice non è stato alterato o corrotto. Il sistema operativo utilizza la firma del codice per aiutare gli utenti a evitare software dannoso. Sfortunatamenteha firmato per errore undannoso per Windows che contiene unrootkit. A quanto pare ildi terze parti, chiamato Netfilter, sta comunicando con idi comando e controllo cinesi, secondo un rapporto. Il ricercatore di sicurezza Karsten Hahn ha scoperto per la prima volta il ...

SanSeveroTV

Non è chiaro come il driver contenente il malware rootkit sia riuscito a superare il processo di firma deldi, anche se la società ha affermato che stava indagando sull'accaduto ...... è in corso per davvero una massiccia campagna governativa di invio di e - mail e SMS per avvisare i vaccinati che il loroè effettivamente disponibile. Windows 11,annuncia ...A causa di un errore Microsoft ha certificato un driver che nasconde un malware. Dati inviati ai server in Cina.Il rootkit si è diffuso nel mondo del gaming, soprattutto in Cina. Attraverso keylogger e altri strumenti comuni poteva carpire i dati sensibili dell'utente.