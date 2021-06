Meteo, col. Giuliacci “Caldo africano, tregua ad inizio luglio” (Di lunedì 28 giugno 2021) Giugno era iniziato con clima mite, ancora tipicamente primaverile. Nell’ultima parte ci ha regalato giornate davvero bollenti, specie al sud, dove le temperature sono salite fino a toccare i 40 gradi e oltre. Cosa dobbiamo attenderci quindi negli ultimi giorni del mese? Ancora sole e Caldo intenso, o un periodo più fresco e instabile? Secondo il colonnello Mario Giuliacci, di MeteoGiuliacci.it, in realtà non ci saranno grosse novità: “In questi ultimi giorni di giugno ci sarà ancora da sudare per un Caldo che tornerà a intensificarsi. Ci attendono quindi un lunedì e un martedì caratterizzati da ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 28 giugno 2021) Giugno era iniziato con clima mite, ancora tipicamente primaverile. Nell’ultima parte ci ha regalato giornate davvero bollenti, specie al sud, dove le temperature sono salite fino a toccare i 40 gradi e oltre. Cosa dobbiamo attenderci quindi negli ultimi giorni del mese? Ancora sole eintenso, o un periodo più fresco e instabile? Secondo il colonnello Mario, di.it, in realtà non ci saranno grosse novità: “In questi ultimi giorni di giugno ci sarà ancora da sudare per unche tornerà a intensificarsi. Ci attendono quindi un lunedì e un martedì caratterizzati da ...

Advertising

Cris_quella : @lasorelladiKarl Non sopporto l’afa, e visto che non ho ancora imparato ad interagire col meteo per cambiarlo… mi c… - fossiFiga : Col potere della visualizzazione intanto sull'app del meteo la temperatura di domani è già scesa di un grado. - swamilee : @riclorenzini Anche col meteo: oggi si suda anche qua! - rosadineve : Secondo il dr Clementi ord di microbiologia e virologia al San Raffaele di MI, continuando col vaccino il virus non… - 7robi7p : @n0tfed3 ODDIOOO SEMPRE COL METEO! -