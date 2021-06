Maxi incendio a Londra | rogo a Elephant and Castle | 100 vigili del fuoco in azione ' Esplosa bombola di gas'

Advertising

Giorno_Bergamo : Treviglio, maxi incendio nella notte: distrutto un fienile - News24Italy : #Maxi-incendio in un capannone di smaltimento metalli nella Bassa: vigili del fuoco al lavoro da questa notte - ForestaliNews : Un maxi incendio sta interessando le campagne intorno a Casarano - Luccaindiretta : Scoppia un maxi #incendio nel deposito della ditta di #costruzioni al Marginone #Altopascio. Leggi questa ed altre… - BortoneMauro : Maxi incendio nelle campagne di Casarano, Canadair in azione: case evacuate -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi incendio

IL GIORNO

a Londra, 100 vigili del fuoco in azione Per riportare la situazione sotto controllo sono intervenuti oltre 100 vigili del fuoco, i quali hanno raccomandato alle persone che si trovavano ...TRICASE - Fiamme nella zona industriale, proprio in un deposito di vecchie barche, sulla strada che da Tricase porta a Montesano. Un, questo, che in tarda mattinata ha provocato una grossa e densa nube nera che ben presto è issata sul cielo di Tricase. Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco che stanno ...Ancora un maxi incendio nell’agrigentino. Questa volta a bruciare è il boschetto che delimita la strada statale 640, nei pressi della Mosella. Le fiamme hanno in pochi minuti d ...Momenti di paura oggi a Londra, nell'affollata zona della fermata della metropolitana di Elephant and Castle, a sud del Tamigi, a causa di un incendio divampato in tre esercizi commerciali annessi all ...