Love Island: l'ultimo recoupling del reality dell'amore (Di lunedì 28 giugno 2021) La prima stagione di Love Island Italia sta procedendo nel migliore dei modi e la finale si sta sempre più avvicinando. I Lovers presenti nella villa a Gran Canaria sono stati protagonisti dell'ultimo recoupling di questa edizione del reality dell'amore. Anche questa volta a scegliere con quale ragazzo fare coppia sono state le Lovers. La loro decisione è come sempre fondamentale in quanto il concorrente rimasto senza partner verrà eliminato immediatamente. Questo recoupling ha costretto le ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 28 giugno 2021) La prima stagione diItalia sta procedendo nel migliore dei modi e la finale si sta sempre più avvicinando. Irs presenti nella villa a Gran Canaria sono stati protagonistidi questa edizione del. Anche questa volta a scegliere con quale ragazzo fare coppia sono state lers. La loro decisione è come sempre fondamentale in quanto il concorrente rimasto senza partner verrà eliminato immediatamente. Questoha costretto le ...

Advertising

francescagraz1 : RT @araccontarlo: Ma veramente siamo diventati un popolo di guardoni? C'è sul serio chi si abbona a discovery+ per guardare 4 strappone e a… - zazoomblog : Love Island Italia: quando finisce? Data finale e coppie finaliste - #Island #Italia: #quando #finisce? - giornatacxe : potete non parlare dell'episodio 22 di love island io non l'ho visto ora ho paura di vederlo - INYOUREYESZ4YN : RT @sonoinfastidito: dopo l’ultima puntata di love island non mi riprendo più dovete andare a fanculo - sonoinfastidito : dopo l’ultima puntata di love island non mi riprendo più dovete andare a fanculo -