La FA vieterà l’acquisto di stranieri ai club in Superlega

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 28 giugno 2021) La Football Association inglese è pronta ad alzare i toni per bloccare sul nascere una futura. Come riporta il Daily Mail, la FA è al lavoro con il governo di Sua Maestà per impediredi giocatoriaiche dovessero in futuro aderire al progetto della nuova competizione. Sei erano iL'articolo