In incontro Draghi - Blinken | su tavolo clima e crisi Libia

Il Premier, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi il Segretario di Stato americano, Antony Blinken. Nell'incontro sono stati discussi i rapporti bilaterali nel più ampio quadro delle relazioni ...

