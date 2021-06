Green pass | ipotesi due dosi Europa in ordine sparso

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 28 giugno 2021) Nonostante i soli 389 casi positivi censiti ieri insieme a 28 decessi, l'opinione degli esperti è che sia questione di tempo per vedere anche in Italia gli effetti della variante "delta". Magari si spera che non si torni a oltre 22 mila casi giornalieri, come è avvenuto ieri nel Regno Unito. E soprattutto che non si tocchino record di mortalità, come in Russia dove i decessi giornalieri sono di nuovo sopra quota seicento come nei momenti più bui della pandemia.