Governo: Nobili, ‘Conte a favore Draghi? Comico è lui, non Grillo…’ (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Ho cercato fin dall’inizio di favorire la nascita del Governo Draghi”. Infatti era Renzi che voleva il Conte3, come ricordano tutti. La verità? Il Comico è Conte, non Grillo”. Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato e componente della cabina nazionale di regia di Italia Viva, a proposito della conferenza stampa di Giuseppe Conte. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Ho cercato fin dall’inizio di favorire la nascita del”. Infatti era Renzi che voleva il Conte3, come ricordano tutti. La verità? Ilè Conte, non Grillo”. Lo scrive su Twitter Luciano, deputato e componente della cabina nazionale di regia di Italia Viva, a proposito della conferenza stampa di Giuseppe Conte. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

