Germania, attacca passanti con un coltello: due feriti, aggressore in fuga (Di lunedì 28 giugno 2021) Due persone sono state aggredite con un coltello e ferite a Erfurt, nel Land tedesco della Turingia. L'aggressore è scappato. Non è ancora chiara la matrice dell'accaduto. I due... Leggi su ilmattino (Di lunedì 28 giugno 2021) Due persone sono state aggredite con une ferite a Erfurt, nel Land tedesco della Turingia. L'è scappato. Non è ancora chiara la matrice dell'accaduto. I due...

