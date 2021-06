George R. R. Martin: il finale del 'Trono di spade' non è quello che volevo (Di lunedì 28 giugno 2021) L'ultima stagione del 'Trono di spade' ha lasciato perplessi moltissimi fan, che l'hanno giudicata frettolosa e con un episodio finale poco convincente. Ora anche il romanziere George R. R. Martin , ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) L'ultima stagione del 'di' ha lasciato perplessi moltissimi fan, che l'hanno giudicata frettolosa e con un episodiopoco convincente. Ora anche il romanziereR. R., ...

Advertising

fantasy_magazin : Il finale delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco sarà diverso da quello de Il trono di spade: Parola di George R.R… - Stay_Nerd : Game of Thrones: George R R Martin si dice pentito che la serie lo abbia superato - girlwithoneeye7 : RT @LucioDelv: 'Canzone per Lya' è, senza dubbio, uno dei racconti migliori di George Martin con il quale, già nel 1974, esplorò temi ed id… - fantasy_square : #GameOfThrones: George Martin si pente che la serie abbia superato i libri; il suo finale sarà diverso - GrivittVittorio : RT @LucioDelv: 'Canzone per Lya' è, senza dubbio, uno dei racconti migliori di George Martin con il quale, già nel 1974, esplorò temi ed id… -