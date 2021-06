Euro 2020, clamoroso a Bucarest: la Svizzera batte la Francia ai calci di rigore (Di martedì 29 giugno 2021) clamoroso a Bucarest. La Svizzera di Petkovic è riuscita a battere la Francia dopo una gara lunghissima, decisa ai calci di rigore. La partita è stata aperta una zuccata di Seferovic, che ha sorpreso i difensori francesi. Nella ripresa gli svizzeri hanno sprecato una grossa opportunità su calcio di rigore e hanno poi dovuto subire la forza dei transalpini, grazie a Benzema (doppietta) e Pogba. Ma nonostante questo, Gavranovic ha portato di nuovo gli elvetici in avanti per poi vincere a sorpresa ai calci di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 29 giugno 2021). Ladi Petkovic è riuscita are ladopo una gara lunghissima, decisa aidi. La partita è stata aperta una zuccata di Seferovic, che ha sorpreso i difensori francesi. Nella ripresa gli svizzeri hanno sprecato una grossa opportunità suo die hanno poi dovuto subire la forza dei transalpini, grazie a Benzema (doppietta) e Pogba. Ma nonostante questo, Gavranovic ha portato di nuovo gli elvetici in avanti per poi vincere a sorpresa aidi ...

