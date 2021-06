Cyberpunk 2077 patch 1 23 per PS5 e PS4 | il gioco è adatto al ritorno sul PSN?

(Di lunedì 28 giugno 2021) Rimosso dal PlayStation Store nel dicembre dell'anno scorso,è finalmente riaffiorato nel catalogo di Sony nuovamente disponibile all'acquisto per PlayStation 5, PS4 e PS4 Pro. Rimosso dalla vendita a causa dei molti bug e dei problemi di performance, ildelsuggerisce che sia significativamente migliorato rispetto al lancio, o quanto meno non dovrebbe crashare in maniera grave su PS4, comportamento che abbiamo notato in ogni singolache avevamo testato finora. Quindi l'epopea di CD Projekt RED è davvero pronta per questosulle console PlayStation ...

Durante la conferenza indetta per il WSE Innovation Day, il CEO di CD Projekt Red Adam Kiciski si è espresso sullo stato del videogioco, dicendosi soddisfatto della qualità delle performance e della quantità di bug e glitch risolti. Secondo il rappresentante della software house polacca, 600 dei circa 1100 dipendenti ...Di sicuro, CD PRojekt RED ha avuto un brutto inizio cone, non solo l'inizio in realtà. Ma con l'RPG in prima persona ormai pubblicato, arriverà il tempo di concentrarsi su altro per il team polacco e ci stiamo riferendo alla prossima ...Ragazzi, una curiosità, ho passato praticamente le prime 11 ore di gioco solo farcendo sidequest sulla mappa e dunque mi chiedo se queste sono infinite o meno … Non vorrei andare all’infinito (sopratt ...Dopo il ritorno su PlayStation Store, il CEO di CD Projekt RED è soddisfatto della qualità raggiunta da Cyberpunk 2077: ecco i dettagli e le dichiarazioni.