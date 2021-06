Clima, prima legge Ue: neutralità climatica entro il 2050. Michel: "Merito dei giovani" (Di lunedì 28 giugno 2021) "L'Europa ha la sua prima legge sul Clima" , ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio, Charles Michel, commentando l'adozione da parte del Consiglio della norma che fissa nella legislazione ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) "L'Europa ha la suasul" , ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio, Charles, commentando l'adozione da parte del Consiglio della norma che fissa nella legislazione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La vita sulla Terra sarà drasticamente trasformata dal cambiamento climatico già quando i bambini nati nel 2021 avr… - eudirectsiena : ??Una nuova norma dell'#UE, la prima sul #clima per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050! #GreenDeal… - LaSpola1 : La prima giornata di #PittiFilati, tra nuova location e clima di ottimismo - 34_liss : RT @rtl1025: ?? 'L'#Europa ha la sua prima legge sul #clima. I giovani erano scesi in strada per chiedere all'Ue di agire' contro i cambiam… - Radio1Rai : ??#Clima L'Europa ha la sua prima legge. 'I giovani erano scesi in strada per chiedere all'#Ue di agire contro i cam… -