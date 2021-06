Cassazione, ok a licenziamento del lavoratore che fa spesa in permesso per la legge 104 (Di lunedì 28 giugno 2021) È legittimo il licenziamento del lavoratore che sfrutta i giorni di permesso con la legge 104 per fare la spesa e andare al mare con la propria famiglia. Lo ha stabilito la Cassazione con una pronuncia datata 26 giugno che rigetta il ricorso di L., un dipendente licenziato dalla Poste Italiane spa, contro la decisione della Corte d’Appello di Bari. Stando a quanto riporta la sentenza letta dall’AGI pubblicata su un sito specializzato in giustizia civile, l’uomo aveva ricevuto il 20 settembre 2007 la comunicazione del provvedimento in cui evidenziava che “il lavoratore, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 giugno 2021) È legittimo ildelche sfrutta i giorni dicon la104 per fare lae andare al mare con la propria famiglia. Lo ha stabilito lacon una pronuncia datata 26 giugno che rigetta il ricorso di L., un dipendente licenziato dalla Poste Italiane spa, contro la decisione della Corte d’Appello di Bari. Stando a quanto riporta la sentenza letta dall’AGI pubblicata su un sito specializzato in giustizia civile, l’uomo aveva ricevuto il 20 settembre 2007 la comunicazione del provvedimento in cui evidenziava che “il, ...

