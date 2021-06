Caretta Caretta | liberate in mare 12 piccole tartarughe VIDEO

(Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA – Sono dodici lemarinemesse inaperto, al lago delle Isole di Ventotene e Santo Stefano nella mattinata di oggi. Il tutto è riuscito grazie all’equipe del Centro Ricercamarine “Turtle Point” della Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli, in collaborazione con il personale dell’Area Marina Protetta “A.M.P. – Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano” ed in virtù di un Protocollo d’Intesa tra quest’ultimo Ente e la “Rete Regionale Tartalazio”, attiva nel recupero, nel soccorso, nell’affidamento e ...

Una tartaruga marina della specie Caretta è arriva domenica sera intorno a mezzanotte sulla spiaggia di Forte dei Marmi, pochi metri a nord del pontile, intenzionata a fare un nido per deporre le uova ...