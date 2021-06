Calciomercato Napoli, il destino di Hysaj e Maksimovic (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tra soli 2 giorni saranno sciolte le riserve sui calciatori in scadenza. Tra questi ci sono Hysaj e Maksimovic. Entrambi non rinnoveranno. Sedauna parte, per il terzino albanese, c’è forte la Lazio, dall’altra, per Maksimovic, nessuna societá si è fatta ancora avanti in modo concreto. L’esterno infatti gradirebbe molto la capitale dato che ritroverebbe Sarri, allenatore che gli ha sempre dato grande fiducia sia ad Empoli che a Napoli. Per lui sarebbe pronto un contratto da due milioni circa l’anno. In realtà Lotito un po’ di tempo fa sembrava essere interessato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tra soli 2 giorni saranno sciolte le riserve sui calciatori in scadenza. Tra questi ci sono. Entrambi non rinnoveranno. Sedauna parte, per il terzino albanese, c’è forte la Lazio, dall’altra, per, nessuna societá si è fatta ancora avanti in modo concreto. L’esterno infatti gradirebbe molto la capitale dato che ritroverebbe Sarri, allenatore che gli ha sempre dato grande fiducia sia ad Empoli che a. Per lui sarebbe pronto un contratto da due milioni circa l’anno. In realtà Lotito un po’ di tempo fa sembrava essere interessato ...

