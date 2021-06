Calciomercato Cagliari, Nandez ai saluti. L’aggiornamento (Di lunedì 28 giugno 2021) Il centrocampista uruguaiano Nahitan Nandez è sempre più vicino al Leeds. Ok di Giulini per il pagamento dei 36 milioni in due tranche Nahitan Nandez è ormai pronto per fare i bagagli e salutare il Cagliari. La sua nuova destinazione? Dopo tante voci di mercato, alla fine è stato il Leeds di Marcelo Bielsa ad affondare il colpo, dimostrandosi pronto a fare qualsiasi cosa pur di avere El Leon in squadra. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, i due club starebbero limando gli ultimi dettagli della trattativa che si rivela particolarmente onerosa per le casse degli inglesi che avrebbero proposto a Tommaso Giulini una soluzione ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Il centrocampista uruguaiano Nahitanè sempre più vicino al Leeds. Ok di Giulini per il pagamento dei 36 milioni in due tranche Nahitanè ormai pronto per fare i bagagli e salutare il. La sua nuova destinazione? Dopo tante voci di mercato, alla fine è stato il Leeds di Marcelo Bielsa ad affondare il colpo, dimostrandosi pronto a fare qualsiasi cosa pur di avere El Leon in squadra. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, i due club starebbero limando gli ultimi dettagli della trattativa che si rivela particolarmente onerosa per le casse degli inglesi che avrebbero proposto a Tommaso Giulini una soluzione ...

