Blocco licenziamenti, verso proroga solo per settori più in crisi (Di lunedì 28 giugno 2021) Il governo, nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi, ha deciso di confermare lo stop al Blocco dei licenziamenti, escludendo però i settori più in crisi. Lo spiegano fonti di governo al termine della riunione con Mario Draghi. La misura scade il 30 giugno. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 giugno 2021) Il governo, nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi, ha deciso di confermare lo stop aldei, escludendo però ipiù in. Lo spiegano fonti di governo al termine della riunione con Mario Draghi. La misura scade il 30 giugno. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

