Blocco dei licenziamenti, il ministro Brunetta annuncia lo stop: «Eccezioni solo per i settori più in crisi» (Di lunedì 28 giugno 2021) è arrivata a una conclusione la cabina di regia di Palazzo Chigi, riunita per fare il punto sul Blocco dei licenziamenti insieme al premier Mario Draghi. Ha deciso di «porre fine Blocco dei licenziamenti, pur con una serie di Eccezioni legate ai settori più in crisi», come ha reso noto il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, spiegando che la scelta «denota la nostra volontà di tornare al mercato e alla fisiologia, ma difendendo i settori più in crisi». Lo sBlocco dei ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 giugno 2021) è arrivata a una conclusione la cabina di regia di Palazzo Chigi, riunita per fare il punto suldeiinsieme al premier Mario Draghi. Ha deciso di «porre finedei, pur con una serie dilegate aipiù in», come ha reso noto ildella Pubblica amministrazione Renato, spiegando che la scelta «denota la nostra volontà di tornare al mercato e alla fisiologia, ma difendendo ipiù in». Lo sdei ...

Advertising

EnricoLetta : Quando #GovernoDraghi annunciò che non avrebbe prorogato il blocco dei licenziamenti abbiamo lavorato su quella che… - ilfoglio_it : La cabina di regia boccia la misura cara al BisConte: cashback fermo per sei mesi dal primo luglio. Il fronte rosso… - petergomezblog : Blocco dei licenziamenti, il governo decide per lo stop: esclusi solo i settori più in crisi come il comparto moda - Simo07827689 : RT @AleGuerani: Ho cattiva memoria io o prima di togliere il blocco dei licenziamenti bisognava fare la riforma degli ammortizzatori social… - AntoViral : RT @AleGuerani: Ho cattiva memoria io o prima di togliere il blocco dei licenziamenti bisognava fare la riforma degli ammortizzatori social… -