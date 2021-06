“Arriva il secondo”. Crisi e divorzio superato, la coppia di cantanti aspetta un altro figlio (Di lunedì 28 giugno 2021) aspetta il secondo figlio dal collega e la coppia ha trovato un modo molto originale per dare la notizia a tutti i fan. Lo hanno fatto mentre si esibivano insieme al gruppo Migos durante i Bet Awards 2021, che si sono tenuti domenica sera al Microsoft Theater di Los Angeles, sfoggiando il pancione messo in bella mostra attraverso la trasparenza di una tuta luccicante. Dopo la performance, l’artista ha caricato sul suo account Instagram una foto in cui posa nuda, con il busto dipinto di bianco, il numero 2 e il tag al marito, anche lui cantante di fama internazionale. Un bel colpo discesa, dopo il matrimonio in gran ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 giugno 2021)ildal collega e laha trovato un modo molto originale per dare la notizia a tutti i fan. Lo hanno fatto mentre si esibivano insieme al gruppo Migos durante i Bet Awards 2021, che si sono tenuti domenica sera al Microsoft Theater di Los Angeles, sfoggiando il pancione messo in bella mostra attraverso la trasparenza di una tuta luccicante. Dopo la performance, l’artista ha caricato sul suo account Instagram una foto in cui posa nuda, con il busto dipinto di bianco, il numero 2 e il tag al marito, anche lui cantante di fama internazionale. Un bel colpo discesa, dopo il matrimonio in gran ...

clely_cherry : è normale che dividono un ordine in due pacchi, il primo arriva senza problemi, e il secondo no perché non ha indir… - __Stand_by : @Anna38175697 È stato fatto per cose molto più banali e senza senso secondo me, che non capisco perché quando si ar… - footballmilan : @_DavidLoPan_ Va bè Martinez volevano un botto questo SE arriva arriva in prestito con diritto forse Per me se gli… - vittoriostwitt : RT @LucaBizzarri: …quello di Giorgia era alle 15…Salvini ancora un po’ e buca la mezzanotte, fate fare una vacanza a Morisi, arriva secondo… - LucaNunziata2 : @SimoneCristao @salda__ @RadioRossonera L'ho letto ora direttore, secondo lei arriva? -