Windows 11: la prima build Insider Preview arriverà la prossima settimana (Di domenica 27 giugno 2021) Microsoft, tramite un post su Windows Blog, ha annunciato che la prima build Insider Preview di Windows 11 sarà rilasciata la prossima settimana. Windows Insider: in arrivo Windows 11 Requisiti minimi Il colosso di Redmond ha annunciato che la prima build in anteprima di Windows 11 sarà rilasciata nel canale Dev durante la prossima settimana. Per installare le build ...

