Ultime Notizie Roma del 27-06-2021 ore 16:10 Romadailynews radiogiornale domenica 27 giugno Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia non Ferrigno presenza covid in primo piano ci sono ancora circa 500 persone che stanno continuando un rave party iniziato questa notte alla casa geroletta nel Lodigiano al momento non si registrano feriti dalle forze dell'ordine avrebbe viene definito come tranquillo diverse persone stanno via via abbandonando il sito la previsione di polizia e carabinieri che Rave si possa concludere prima di sera è stata certificata la presenza di almeno Peccati di variante Delta in un paio covid e di 10 contagiati in corso siamo vicino a Codogno alle persone sono arrivati al Rave a gruppi

Agenzia_Ansa : Nelle ultime 24 ore record di 144 morti per Covid-19 a Mosca, il livello giornaliero più alto mai segnato in una ci… - fanpage : 'Non ho intenzione di fare allarmismo, ma dico solo che dobbiamo fare presto, perché non siamo ancora al sicuro' - fanpage : #Variantedelta, la cancelliera Merkel non è ottimista - terninrete : Covid19 Umbria, soltanto 6 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore #COVID19 #Umbria - lorenzoniadrian : Covid19 Umbria, soltanto 6 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore #COVID19 #Umbria -