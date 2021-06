Su Ustica "una completa ricostruzione dei fatti", dice Mattarella (Di domenica 27 giugno 2021) AGI - "La strage di quarantuno anni or sono, nel cielo di Ustica, è impressa nella coscienza degli italiani come una tragedia straziante, che ha strappato alla vita ottantuno persone indifese, che ha gettato in un dolore indicibile i loro familiari, che ha lasciato la Repubblica senza una verità univoca capace di ricomporre appieno il quadro delle circostanze e dei responsabili". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Nel giorno della ricorrenza - aggiunge - il primo pensiero va a coloro che hanno perso genitori, fratelli, sorelle, parenti, amici. Il tempo trascorso non sanerà mai la ferita, ma consolida il legame di solidarietà ... Leggi su agi (Di domenica 27 giugno 2021) AGI - "La strage di quarantuno anni or sono, nel cielo di, è impressa nella coscienza degli italiani come una tragedia straziante, che ha strappato alla vita ottantuno persone indifese, che ha gettato in un dolore indicibile i loro familiari, che ha lasciato la Repubblica senza una verità univoca capace di ricomporre appieno il quadro delle circostanze e dei responsabili". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio. "Nel giorno della ricorrenza - aggiunge - il primo pensiero va a coloro che hanno perso genitori, fratelli, sorelle, parenti, amici. Il tempo trascorso non sanerà mai la ferita, ma consolida il legame di solidarietà ...

