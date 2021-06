Rai, nota conduttrice positiva al Covid: cambia tutto (Di domenica 27 giugno 2021) La Rai nelle scorse ore ha appreso la positività al Covid di una nota conduttrice. Adesso cambia tutto. Daniela Ferolla, conduttrice e Miss Italia nel 2001, ha dovuto rinunciare alle ultime due puntate di Linea Verde Life, il programma in onda ogni sabato a partire dalle ore 12:00 su Rai1. Sono tanti i telespettatori che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 27 giugno 2021) La Rai nelle scorse ore ha appreso la positività aldi una. Adesso. Daniela Ferolla,e Miss Italia nel 2001, ha dovuto rinunciare alle ultime due puntate di Linea Verde Life, il programma in onda ogni sabato a partire dalle ore 12:00 su Rai1. Sono tanti i telespettatori che L'articolo proviene da Inews.it.

