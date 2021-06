Pubblica Amministrazione ed Enti locali: Uil Fpl bacchetta l’Anci. (Di domenica 27 giugno 2021) P.A. – Librandi (Uil-Fpl):Anci si preoccupi di incrementare i salari dei lavoratori e non di escluderli dal più favorevole regime dei nulla-osta. “E’ paradossale la nota dell’Anci con la quale si chiede al Parlamento di escludere dalla nuova e più favorevole disciplina della richiesta dei nulla-osta i dipendEnti delle funzioni locali”. Così Michelangelo Librandi, Segretario Generale della Uil-Fpl. “Il paradosso emerge nella sua chiarezza proprio all’interno della nota stessa dell’Anci, che si dichiara preoccupata per questa facilitazione contenuta nel Decreto Reclutamento, proprio perché i dipendEnti ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021) P.A. – Librandi (Uil-Fpl):Anci si preoccupi di incrementare i salari dei lavoratori e non di escluderli dal più favorevole regime dei nulla-osta. “E’ paradossale la nota delcon la quale si chiede al Parlamento di escludere dalla nuova e più favorevole disciplina della richiesta dei nulla-osta i dipenddelle funzioni”. Così Michelangelo Librandi, Segretario Generale della Uil-Fpl. “Il paradosso emerge nella sua chiarezza proprio all’interno della nota stessa del, che si dichiara preoccupata per questa facilitazione contenuta nel Decreto Reclutamento, proprio perché i dipend...

Advertising

Mov5Stelle : I Comuni sono le istituzioni più vicine ai cittadini. Sono le amministrazioni locali a occuparsi di mobilità e tras… - fleinaudi : Nessuno al mondo è diventato ricco spendendo i soldi per consumare. Occorre investire per far funzionare quello che… - vasco97273 : RT @M5S_Senato: Nel #questiontime di oggi al Senato, la nostra portavoce @mantolalla interrogherà il Ministro per la Pubblica amministrazio… - vasco97273 : RT @Mov5Stelle: I Comuni sono le istituzioni più vicine ai cittadini. Sono le amministrazioni locali a occuparsi di mobilità e trasporti, a… - BonaMassimo : @enrico19312638 @TeresaBellanova No, basta controllare i dati Inps Non ho sostenuto che al nord non avvengono reati… -

Ultime Notizie dalla rete : Pubblica Amministrazione L'ex segretaria comunale sfida il sindaco uscente ... Zampicini ha una preparazione di primissimo livello: laureata in Economia e commercio all'università di Verona, ha conseguito la specializzazione nel campo della Pubblica amministrazione all'...

La Lega di Saronno attacca il sindaco sulla sicurezza ... e non ultimo ha realizzato il nuovo impianto di illuminazione pubblica a LED, che garantisce più ... infatti la passata amministrazione non è stata "travolta" dalla Sicurezza - era con l'era Porro ...

Concorsi, 119 mila posti di lavoro a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione nel 2021 Corriere dell'Umbria Conferimento incarico di Direttore Amministrativo L' ADISU (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario) Federico II di Napoli ha indetto un avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo dell'Ente. L'incarico ...

Istituito il registro dei volontari MORGONGIORI. Rendersi utili per contribuire al benessere della comunità. A maggio il consiglio comunale ha approvato il regolamento per l'utilizzo dei volontari nelle attività e servizi della pubblica ...

... Zampicini ha una preparazione di primissimo livello: laureata in Economia e commercio all'università di Verona, ha conseguito la specializzazione nel campo dellaall'...... e non ultimo ha realizzato il nuovo impianto di illuminazionea LED, che garantisce più ... infatti la passatanon è stata "travolta" dalla Sicurezza - era con l'era Porro ...L' ADISU (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario) Federico II di Napoli ha indetto un avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo dell'Ente. L'incarico ...MORGONGIORI. Rendersi utili per contribuire al benessere della comunità. A maggio il consiglio comunale ha approvato il regolamento per l'utilizzo dei volontari nelle attività e servizi della pubblica ...