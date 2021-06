Pessina | un gol che ricorderò per tutta la carriera

(Di domenica 27 giugno 2021) "Non ho ancora realizzato di aver fatto un gol al Galles, figuriamoci questo. Me lo porterò dietro perla, è stato fantastico, ma l'importante è che abbiamo passato il turno con un'...

ClaMarchisio8 : Non vedo l'ora di leggere il prossimo 'Diario di bordo' ?????? Grande #Pessina ???? E grande #Chiesa ... che gol!!! Forz… - SkySport : ITALIA-AUSTRIA 2-1 Risultato dopo i tempi supplementari ? ? #Chiesa (95’) ? #Pessina (105’) ? #Kalajdzic (114’) ? E… - ItaliaTeam_it : DAI ITALIAAAAAAAAAAAAAAA! ????? Gol di Chiesa e Pessina, #ItaliaAustria 2-1, siamo ai quarti! #ItaliaTeam |… - NNever70 : RT @pisto_gol: Ita-Aut 2:1 Una brutta Italia batte l’Austria con i gol di Chiesa e Pessina e vola ai 4 di finale: partita complicata, contr… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Euro2020 #ItaliaAustria 2-1 L'ITALIA VOLA AI QUARTI. Partita difficile, con poche occasioni da rete nel corso dei 90'. P… -

Ultime Notizie dalla rete : Pessina gol

E, nonostante una punizione all'incrocio di Insigne (103') e, soprattutto, il secondodi(105', assist di Acerbi in proiezione offensiva), non si sono mai persi d'animo. Prova ne sia il ...Il nome circolato è quello di Matteo, che si sta mettendo in mostra con la maglia dell'... a fronte di unmesso a segno in sette partite di Europa League. Inoltre, grazie alle sue ...Soffre e si aggrappa con le unghie a una gara che pareva a lungo sfuggirle via, ma alla fine l'Italia di Roberto Mancini vince 2-1 dopo i supplementari una partita trasformata dall'Austria ...I due cambi scelti da Mancini segnano l'uno due decisivo nel primo tempo supplementare dopo una partita equilibrata e nonostante un'Austria mai doma passano gli Azzurri.