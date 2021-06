Oltre 15 mln per Italia-Austria: evento più visto in tv dal 2016 (Di domenica 27 giugno 2021) Una battaglia e più di 120 minuti di gioco che hanno tenuto un Paese intero in attesa, sperando di festeggiare il passaggio del turno, come poi è effettivamente successo. Ieri sera la sfida di Wembley tra Italia e Austria è stata un crescendo di emozioni, trasmesse nelle case e nelle piazze Italiane, che hanno tenuto L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 27 giugno 2021) Una battaglia e più di 120 minuti di gioco che hanno tenuto un Paese intero in attesa, sperando di festeggiare il passaggio del turno, come poi è effettivamente successo. Ieri sera la sfida di Wembley traè stata un crescendo di emozioni, trasmesse nelle case e nelle piazzene, che hanno tenuto L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Oltre mln Europei: in oltre 13,2 mln per Italia - Austria su Rai 1, share al 61,1% Italia - Austria fa volare anche la Rai. Ieri, infatti, sono oltre 13.275.000 i telespettatori che hanno guardato la partita che ha visto la nazionale battere per 2 a 1 l'Austria dopo i tempi supplementari. Lo share di Rai 1 è al 61,1%.

